قناة عبرية: ملك الأردن درس طرد السفير الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الملك الأردني، عبد الله الثاني درس طرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردا على إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية نيته ضم الأغوار.



وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن العاهل الأردني، قرر بعد إجراء مشاورات تجاهل تصريحات نتنياهو، حتى لا يؤدي طرد السفير الإسرائيلي إلى خدمة نتنياهو سياسيا عشية الانتخابات، حسبما نقلت روسيا اليوم عن "قناة 13" العبرية.



وأكد المسؤول أن "القصر الملكي فوجئ بتصريحات نتنياهو".



كان نتنياهو تعهد قبل خوضه الانتخابات إعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت حال تكليفه بتشكيل الحكومة.



وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية، على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية المحتلة.



وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة وقتها إن إعلان نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين "على المحك"، بينما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن إعلان نتنياهو يعد "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".