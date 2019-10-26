Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قناة عبرية: ملك الأردن درس طرد السفير الإسرائيلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:36 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الملك الأردني، عبد الله الثاني درس طرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردا على إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية نيته ضم الأغوار.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن العاهل الأردني، قرر بعد إجراء مشاورات تجاهل تصريحات نتنياهو، حتى لا يؤدي طرد السفير الإسرائيلي إلى خدمة نتنياهو سياسيا عشية الانتخابات، حسبما نقلت روسيا اليوم عن "قناة 13" العبرية.

وأكد المسؤول أن "القصر الملكي فوجئ بتصريحات نتنياهو".

كان نتنياهو تعهد قبل خوضه الانتخابات إعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت حال تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية، على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة وقتها إن إعلان نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين "على المحك"، بينما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن إعلان نتنياهو يعد "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرق فاضح للقانون الدولي.. أول رد من الأردن على إعلان نتنياهو ضم أراضي من الضفة

غور الأردن.. منطقة أشعلت غضب العالم العربي ..فماذا تعرف عنها

نتنياهو يتعهد بسرقة الأراضي العربية .. والاردن تتوعد: اتفاقية السلام على المحك

الأردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد عزم نتنياهو ضم أراض فلسطينية

ترشيحاتنا

بسبب عملية تجميل .. فنانة شهيرة تتعرض للضرب

هخليك تعيط وأبهدلك.. تعليق ناري لـ ريهام سعيد على إهانة جورج قرداحي.. فيديو

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. قراءة 3 آيات قبل النوم توقظك لأدائها

بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه

واصل سقوطه | في أول لقاء لـ جروس .. الأهلى يتلقى هزيمة قاسية | فيديو

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

كارثة.. لحظة ابتلاع الارض لـ كويتي في حديقة منزله.. فيديو

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

انخفض ١٠ قروش.. الدولار يسجل أعلي هبوط له أمام الجنيه خلال أسبوع.. تفاصيل

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه