خبير اقتصادي: القمح سر تفوق الاقتصاد الروسي.. فيديو

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي يقارب من ال 20 تريليون دولار ويليه الاقتصاد الصيني بمقدار 13 تريليون دولار ويأتي الاقتصاد الروسي فى المركز الحادي عشر بمقدار 1.3 تريليون دولار.



وأضاف محمد نجم الخبير الاقتصادي خلال مشاركته التليفزيونية خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حجم الاقتصاد الروسي لم يكن بحجم وقدرة الأمريكي والصيني، وأن الاقتصاد الروسي متخصص ومتفوق فى بعض الأشياء فقط منها تصدير القمح والأسلحة.



وأوضح نجم، أن روسيا متفوقة فى صناعة السلاح وزراعة القمح ونحن نستورد تلك السلع منها، وأن الصين متقدمة فى المجال التجاري والصناعي لأنها تشتري المادة الخام وتقوم بتصنيعها وبيعها بأسعار عالية.