المستشار القانوني لـ بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. تفاصيل

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات المستشار القانوني لبيراميدز بشأن أزمة رمضان صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المستشار القانوني لبيراميدز:"لا يوجد أي قضايا متداولة في الفيفا أو أي مستوى بين بيراميدز وهيدرسفيلد الانجليزي بشأن انتقال رمضان صبحي.

وأكد المستشار القانوني تم تسوية وسداد كافة مستحقات نادي هيدرسفيلد طبقا للعقود واتفاقية التسوية بين الطرفين والتي التزم بها نادي بيراميدز، والموضوع مغلق بشكل نهائي".

وكان قد ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي بيراميدز بدفع مبلغ 97 مليون جنيه لصالح نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وهو الجزء الأخير من قيمة صفقة انتقال اللاعب رمضان صبحي.

شكوى هدرسفيلد ضد بيراميدز

وكان النادي الإنجليزي قد تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا خلال العام الماضي، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتبقية من صفقة بيع رمضان صبحي إلى بيراميدز، وذلك بعد تأخر النادي المصري في الوفاء بالدفعة الأخيرة.

قرار الفيفا والعقوبات المالية

وأصدر الفيفا قراره النهائي لصالح هدرسفيلد، ليحصل النادي الإنجليزي على مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى توقيع غرامة مالية على بيراميدز نتيجة التأخير في السداد، ما يضاعف من الأعباء المالية على إدارة النادي المصري.

خلفية الصفقة وانتقال رمضان صبحي

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020 قادمًا من هدرسفيلد بعد انتهاء فترة إعارته إلى الأهلي، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي المصري حينها، بعدما رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء.