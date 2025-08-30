مجدي عبدالعاطي: مودرن سبورت "حالة مختلفة" هذا الموسم

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، إن لم يتردد في قبول المهمة في نادي مودرن سبورت، لإنه كان متابع جيد للفريق قبل التعاقد، مضيفًا: شكرت الله بعد قرعة الدوري وأكدت للاعبين أنها رغم صعوبتها فهي في صالحهم وستجعلهم مركزين 100 %.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فرق الدوري المصري تحتاج لوقت من أجل الوصول للمستوى المطلوب، والفرق المتوسطة مثل مودرن سبورت لو لم تصل لقمة تركيزها أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز ستخسر بنتيجة كبيرة، لذلك إذا بدأت الموسم بكامل تركيزك، ستكتسب الثقة مبكرًا وستدخل أجواء البطولة مبكرًا، بعكس لو بدأت بالشكل المعتاد.

وأضاف مدرب مودرن سبورت الحالي: قولت للاعبين بعد القرعة إنها ستكون فأل حسن، وأننا سنؤدي بشكل جيد وبالفعل ربنا كرمنا وعملنا نتائج جيدة بالتعادل أمام الأهلي ثم الفوز على الاتحاد السكندري في الإسكندرية قبل أن نخسر أمام الزمالك بصعوبة، ثم حققنا الفوز على بيراميدز بطل إفريقيا، والحمد لله نجحت في كسر العقدة.

وواصل مدرب زد السابق: بداية الموسم جيدة أتمنى البناء عليها فيما هو قادم، مضيفًا: الروح عامل كبير جدًا يغلف التكتيك والأداء الفردي للاعب والجماعي للفريق في المباراة، ولا يمكن أن تصل لنتيجة إيجابية بدون روح وتركيز وإصرار ورجولة، لذلك لا بد من تحضير اللاعبين بشكل جيد ومعايشتهم أجواء المباراة وتعلية الروح المعنوية والنفسية والتركيز في كل التفاصيل.

وأنهى مجدي عبدالعاطي حديثه: أتعامل بكل ود واحترام مع جميع اللاعبين، من يشارك ومن لا يشارك، الجميع يحاول بذل أقصى ما لديه من أجل الفريق، وهذا نتيجة روح المنافسة الشريفة التي يتنافس عليها الجميع في الفريق، الكل ينتظر الفرصة من أجل المشاركة وتقديم أفضل ما لديه لصالح الفريق، وهذا أيضًا سبب من أسباب الحالة التي يقدمها مودرن سبورت حاليًا.