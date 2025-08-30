قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى
محافظ شمال سيناء: الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
فتح باب التقديم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان بجامعة أسوان
محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبدا
تعليق أصغر إمام بالأزهر بعد فوزه في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب
الغيابات أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجدي عبدالعاطي: هدف مودرن سبورت التواجد بين السبعة الكبار

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
ياسمين تيسير

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، إن فكرة الحديث عن تتويج نادي مودرن سبورت ببطولة سابقة لأوانها، البيت يحتاج لترتيب الأوضاع أولًا، ثم البحث عن النقاط التالية نقطة نقطة.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لازلنا في المرحلة الأولى من مراحل ترتيب الأوضاع في نادي مودرن سبورت، نجحنا في تقديم مستوى جيد خلال الجولات الأربعة الأولى ومحونا الصورة السيئة، والآن نحن في مرحلة استعادة الثقة للاعبين الذين كانوا متواجدين الموسم الماضي، مضيفًا: نمتلك لاعبين جيدين يحتاجون نظرة من كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وأضاف مدرب مودرن سبورت الحالي: هدفنا الأساسي هذا الموسم هو التواجد ضمن السبعة الكبار في مرحلة تحديد البطل، بعدها يبدأ البحث عن أهداف آخرى لتحقيقها، لا يمكننا الحديث عن الفوز بالدوري الآن وأنت الموسم الماضي كنت تنافس على الهبوط، لا بد من أخذ الأمور خطوة بخطوة.

وواصل مدرب زد السابق: جدول الدوري في الأسابيع الأولى خادع، لكنك تستطيع معرفة الفرق الجيدة والتي تقدم مسيرة مميزة بعد انقضاء نصف الدور الأول على أقل تقدير، كلما تقترب المسافة من خط النهاية يظهر البطل، وقتها تظهر الفرق الكبيرة وتكون النتائج أقرب للمنطق.

وشدد مجدي عبدالعاطي على أن المنافسة ستظل ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، فيما ستكون هناك منافسة شرسة على الفريق الرابع في المربع الذهبي ثم السبعة الكبار والفرق في مرحلة الهبوط من أجل البقاء، التوقعات حاليًا صعبة للغاية.

وأردف: لن تكون هناك مفاجأت في أسماء السبعة الكبار، الجميع تعلم من درس الموسم الماضي والكل خطط واستعد جيدًا للموسم الحالي، الصراع سيكون شرس على السبعة الكبار بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي على المركز الرابع وحتى السبعة الكبار وفي مجموعة الهبوط على البقاء بين ال14 فريقًا.

وأنهى مجدي عبدالعاطي حديثه: لا أتمنى تواجد الأندية الجماهيرية في مجموعة الهبوط، الاتحاد السكندري الإسماعيلي وغزل المحلة بدأت الموسم الحالي بشكل أفضل وهو ما يؤشر لمكانة مختلفة هذا الموسم، البطولة بدون الأندية الجماهيرية ستكون سيئة لإن الجماهير هي أساس الكرة.

مودرن سبورت زد الدوري

