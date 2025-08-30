مجدي عبدالعاطي: هدف مودرن سبورت التواجد بين السبعة الكبار

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، إن فكرة الحديث عن تتويج نادي مودرن سبورت ببطولة سابقة لأوانها، البيت يحتاج لترتيب الأوضاع أولًا، ثم البحث عن النقاط التالية نقطة نقطة.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لازلنا في المرحلة الأولى من مراحل ترتيب الأوضاع في نادي مودرن سبورت، نجحنا في تقديم مستوى جيد خلال الجولات الأربعة الأولى ومحونا الصورة السيئة، والآن نحن في مرحلة استعادة الثقة للاعبين الذين كانوا متواجدين الموسم الماضي، مضيفًا: نمتلك لاعبين جيدين يحتاجون نظرة من كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وأضاف مدرب مودرن سبورت الحالي: هدفنا الأساسي هذا الموسم هو التواجد ضمن السبعة الكبار في مرحلة تحديد البطل، بعدها يبدأ البحث عن أهداف آخرى لتحقيقها، لا يمكننا الحديث عن الفوز بالدوري الآن وأنت الموسم الماضي كنت تنافس على الهبوط، لا بد من أخذ الأمور خطوة بخطوة.

وواصل مدرب زد السابق: جدول الدوري في الأسابيع الأولى خادع، لكنك تستطيع معرفة الفرق الجيدة والتي تقدم مسيرة مميزة بعد انقضاء نصف الدور الأول على أقل تقدير، كلما تقترب المسافة من خط النهاية يظهر البطل، وقتها تظهر الفرق الكبيرة وتكون النتائج أقرب للمنطق.

وشدد مجدي عبدالعاطي على أن المنافسة ستظل ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، فيما ستكون هناك منافسة شرسة على الفريق الرابع في المربع الذهبي ثم السبعة الكبار والفرق في مرحلة الهبوط من أجل البقاء، التوقعات حاليًا صعبة للغاية.

وأردف: لن تكون هناك مفاجأت في أسماء السبعة الكبار، الجميع تعلم من درس الموسم الماضي والكل خطط واستعد جيدًا للموسم الحالي، الصراع سيكون شرس على السبعة الكبار بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي على المركز الرابع وحتى السبعة الكبار وفي مجموعة الهبوط على البقاء بين ال14 فريقًا.

وأنهى مجدي عبدالعاطي حديثه: لا أتمنى تواجد الأندية الجماهيرية في مجموعة الهبوط، الاتحاد السكندري الإسماعيلي وغزل المحلة بدأت الموسم الحالي بشكل أفضل وهو ما يؤشر لمكانة مختلفة هذا الموسم، البطولة بدون الأندية الجماهيرية ستكون سيئة لإن الجماهير هي أساس الكرة.