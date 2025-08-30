قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى
محافظ شمال سيناء: الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
فتح باب التقديم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان بجامعة أسوان
محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبدا
تعليق أصغر إمام بالأزهر بعد فوزه في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب
الغيابات أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك
خالد الغندور : وزير الشباب والرياضة يحذر الأندية من هذا الأمر
مجدي عبدالعاطي: مودرن تخطى قرعة الدوري الصعبة.. وغير الصورة السيئة للموسم الماضي

مودرن سبورت
مودرن سبورت

أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، على أن البداية الجيدة لتجربة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري هذا الموسم جاءت نتيجة الاجتهاد والسعي وتركيز اللاعبين وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم موسم جيد يليق باسم النادي وبالإمكانيات.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نتائج مودرن سبورت الموسم الماضي لم تكن توازي الإمكانيات ولا عقود اللاعبين ولا أسماء المدربين الذين تولوا المهمة، لكن عندما تعاقدت مع الإدارة كنت متابعا جيدا للفريق وأعرف أنه يستحق مكانة أفضل، خصوصًا مع حالة الاستقرار المادي والإداري والفني والإمكانيات الكبيرة المتواجدة.

وأضاف مدرب مودرن سبورت: واجهتنا صعوبات كبيرة بعد القرعة، ووقوعنا في مواجهة الأهلي ثم الاتحاد السكندري والزمالك وبيراميدز، الأحمر بطل الدوري وعائد من كأس العالم للأندية ويمتلك قائمة قوية جدًا من اللاعبين، والاتحاد السكندري والزمالك بصفقاته وبيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا.

وواصل مدرب زد السابق: ترتيب القرعة يقولك هيحصل إخفاق، نتيجة الخلفية السيئة من الموسم الماضي، لذلك اشتغلت مع اللاعبين على قبول التحدي، وتم إعدادهم نفسيًا وذهنيًا وفنيًا وبدنيًا قبل مباريات الدوري، وأضاف: عملنا فترة إعداد قوية والحمد لله النتائج خدمتنا بشكل كبير، بداية من مواجهة الأهلي.

واختتم مجدي عبدالعاطي حديثه: اللاعبون صدقوا المدير الفني وصدقوا أفكاره وأدوا ما عليهم بشكل جيد جدًا، ونجحوا في محو الصورة الذهنية السيئة من الموسم الماضي، ما حدث حتى الآن مجرد مرحلة سهلة، والقادم أصعب بكثير، الجميع بدأ يركز مع الفريق وهو ما سيصعب علينا المهمة فيما هو قادم.

