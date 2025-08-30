خالد الغندور : وزير الشباب والرياضة يحذر الأندية من هذا الأمر

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحذير من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للأندية المصرية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "وزير الشباب والرياضة حذر الأندية لن نقبل بتسجيل لاعب بعقد ضئيل وهو بياخد أضعافه".

ويعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى الثانية من بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا فى المركز الأوليمبى بالمعادى، لكشف كل التفاصيل الخاصة بخريطة الطريق للمرحلة الانتقالية فى ضوء تعديلات قانون الرياضة والقرارات التنفيذية للفترة المقبلة.

وصرح وزير الشباب والرياضة، بأنه كان لابد من تعديل بعض مواد قانون الرياضة الجديد، عما كانت عليه فى القانون السابق الصادر عام 2017، والذى ترك حق الدولة فى العديد من الأمور، مؤكدا أن القانون الجديد بمثابة تعديل للقانون السابق، كما أنه سيعمل على ضبط العلاقة بين الذى يدير، ومن يُدار». وأضاف: «قانون الرياضة السابق الصادر عام 2017 أعطى الأندية الحق فى إنشاء شركة لكرة القدم، لكنه حرم رؤساء وأعضاء الأندية من العمل فى شركات الكرة الخاصة بأنديتهم، وهو أمر حرصنا على تعديله فى قانون الرياضة الجديد.