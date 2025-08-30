قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجدي عبدالعاطي: أحلم بتدريب الأهلي أو الزمالك

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
ياسمين تيسير

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، إن حلم تدريب الأهلي والزمالك سيظل أحد أهم أهداف مسيرته التدريبية، رغم أنه مبسوط بتجربته مع نادي مودرن سبورت ويراه ناديًا كبيرًا.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إحساس تدريب الأهلي أو الزمالك مختلف وحلم لأي مدرب مصري أو عربي أو إفريقي نتيجة الشعبية والجماهيرية العريضة التي يتمتع بها كليهما.

وأضاف مدرب زد السابق: تواجد المدرب الأجنبي لم يظلم المدرب الوطني، لإن عملك هو من يتحدث عنك مهما كانت جنسيتك، لذلك أتمنى أن يكون المدرب الأجنبي القادم للدوري المصري إضافة لنا وليس مجرد اسم فقط.

وواصل مدرب مودرن سبورت الحالي: تدريب منتخب مصر حلم كبير وشرف لأي مدير فني، بتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن في كأس أمم إفريقيا وإن شاء الله نوصل كأس العالم بشكل مريح.

وشدد مجدي عبدالعاطي على أن الدوري المصري أصبح ممتعًا الموسم الماضي والحالي، مؤكدًا أنه فرض نفسه على الدوريات العربية، متمنيًا دخول أندية جديدة في المنافسة للعب في البطولات القارية واكتساب خبرات أكثر، وكذلك عودة البطولة العربية لتوسيع دائرة الاحتكاك.

وأردف: إمام عاشور كان الأفضل الموسم الماضي قبل الإصابة، لكن عبد الله السعيد هو محور أداء أي فريق ولاعب موهوب بشكل غير طبيعي، لاعب ذكي ولديه إمكانيات وخبرات ترجح كفة أي فريق.

واختتم مجدي عبدالعاطي حديثه: لا أقبل منصب الرجل الثاني مع أي مدرب حتى لو في منتخب مصر، توليت مهمة 5 أندية في الدوري الممتاز ونجحت في تحقيق التأهل للممتاز 3 مرات، ولدي خبرات كبيرة تؤهلني للتواجد كمدير فني.

