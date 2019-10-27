انتظر تبدلات جذرية في الأيام المقبلة.. حظ برج العقرب اليوم الأحد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج العقرب:
مهنيًا:
تتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية. باستطاعتك الوصول الى نقاط مشتركة مع الآخرين .
عاطفيًا:
يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي .
صحيًا:
اختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي .
برج العقرب:
مهنيًا:
تتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية. باستطاعتك الوصول الى نقاط مشتركة مع الآخرين .
عاطفيًا:
يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي .
صحيًا:
اختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي .