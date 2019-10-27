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مرأة

انتظر تبدلات جذرية في الأيام المقبلة.. حظ برج العقرب اليوم الأحد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج العقرب:
مهنيًا:
تتاح لك الفرصة للمصالحة وترتيب الأمور المهنية. باستطاعتك الوصول الى نقاط مشتركة مع الآخرين .

عاطفيًا:
يوم من الحميمية الزائدة في العلاقة بالشريك، لكن تبدلات جذرية في الأيام المقبلة تدفعك نحو مزيد من التواصل الإيجابي .

صحيًا:
اختر من المشاريع المطروحة أمامك ما تعتبره الأنسب لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي .
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