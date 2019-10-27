أرملة لأصحاب القلوب الرحيمة: أنقذوني من الحبس

ناشدت المواطنة فتحية راغب، البالغة من العمر 33 عامًا، ربة منزل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تسديد ديونها.



تقول صاحبة الرسالة: تزوجت من رجل يكبرنى عمرًا هربا من قسوة الفقر، إلا أنه توفى بعدما أنجبت منه ٤ أطفال، دون دخل أو سند، ومرضت بالسكر بعدها، واضطررت للاستدانة لأنفق على أطفالى وتراكم عليّ الإيجار، واضطررت لبيع أثاث المنزل، وأصبحت معرضة للحبس بسبب الديون، ولا أعرف ماذا أفعل، أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي.



للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٠٠٦٧٥٨٢٤



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