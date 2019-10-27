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أخبار العالم

مقتل 7 عراقيين وإصابة 38 آخرين في إطلاق نار

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة المحلية بأن 7 متظاهرين عراقيين قتلوا، وأصيب 38 آخرين، في مدينة الحلة بالعراق، بعدما فتح عناصر "فصيل مسلح" النار على المحتجين.

واضافت الوكالة أن جهاز مكافحة الإرهاب ينشر قواته في الناصرية جنوبي العراق، ويقوم بفض الاحتجاجات واعتقال العشرات.

ونقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، طلب من قيادة قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات.
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