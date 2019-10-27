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مرأة

الأبراج والفلك.. هل يتوافق رجل الحمل مع أنثى العقرب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا يقدم خبير الأبراج مصطفى على، إجابة عن سؤال هل يتوافق رجل الحمل مع أنثى العقرب .

قال "خبير الأبراج " أنها علاقة غير منسجمة تماما ،لأن الحمل والعقرب كلاهما يحبان السيطرة ،ولديهم عناد بشكل رهيب ،وبالرغم من أنبهار رجل الحمل بأنثي العقرب ، إلا أنه سريعا ما ينفر منها ومن قوتها المفرطة التي تفقدها قدرا من انوثتها في نظره وهو يبحث عن انثي مكتملة الأركان .

وأضاف أن رجل الحمل نزواته كثيرة وغير مستقر عاطفيا وأن قرر أن يجعل حبه لأنثى واحدة.. من المستحيل أن تكون أنثى العقرب
ويمكن أن يحدث ذلك في حالة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الحل في هذه الحالة هو أن يتنازل الطرفان عن عنادهما وعدد من صفاته الفطرية ومن ضمنها البحث عن الحب الحقيقي مع انثي تفهم وتقدر وتحترم رجل الحمل لكن في النهاية الطبع غلب التطبع..

ونصح "خبير الأبراج " أنثي العقرب بالابتعاد عن رجل الحمل، وإذا لزم الأمر عليها التخلى عن عندها.
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