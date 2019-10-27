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فن

ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران
نشرت ندى بسيوني جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت ندى بسيوني بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية حيث تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة، وقد ضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.
ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة
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