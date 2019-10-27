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أخبار العالم

إيران تقتل متظاهري العراق.. الكشف عن هوية منفذ هجوم الحلة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت الشرطة العراقية هوية الجماعة التي قتلت 7 متظاهرين عراقيين في مدينة الحلة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الشرطة إن 7 متظاهرين قتلوا وأصيب 38 آخرين في مدينة الحلة بعد أن فتح أعضاء من مظمة بدر الموالية لإيران النار على المحتجين.

واحتشد متظاهرون في جميع أنحاء العراق يوم أمس السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، طلب من قيادة قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات.

واضافت الوكالة أن جهاز مكافحة الإرهاب ينشر قواته في الناصرية جنوبي العراق، ويقوم بفض الاحتجاجات واعتقال العشرات.

وتأسست منظمة بدر في إيران عام 1982، تحت إشراق محمد باقر الحكيم، لتكون جناحا عسكريا للمعارضة الشيعية ضد الرئيس الراحل صدام حسين، وتعد أول ذراع إيراني في العراق.
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