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مرأة

بالجينز المقطع.. هيدي كرم بإطلالة كاجول على إنستجرام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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آية التيجي
نشرت هيدى كرم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول أنيقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها معبرين فيها عن مدى حبهم الشديد لها.

وارتدت هيدي كرم بنطال جينز مقطع، وعليه توب باللون الأسود وارتدت فوقه جاكت باللون الأسود، وبأكمام شفافه، واختارت هيدي كرم ارتداء حذاء غريب وباللونين الأبيض، والأسود.

وأكملت هيدي كرم إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة، حيث اختارت ارتداء عقد باللون الاسود حول عنقها، فيما اختارت إسورة باللون الفضي، وخاتم أنيق أيضا.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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