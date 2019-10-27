فتح الله ومسجل خطر.. القبض على تاجري هيروين في أوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجري هيروين بمنطقة أوسيم.



وردت معلومات اكدتها التحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، مفادها قيام محمد ع ا سن 45 عاطل ومقيم دائرة المركز مسجل شقى خطر، بالإتجار في المواد المخدرة – مستخدمًا السيارة ملكه – متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وكذلك فتح الله ط ف – سن 30 عاطل ومقيم دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح " بالحبس سنه وغرامة 50 جنيه.



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط الاول بمنطقة سكنه بأوسيم وبحوزته 96 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى 260 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 440 جنيه.



كما تم ضبط الثاني بمنطقة سكنه بمدينة أوسيم وبحوزته 90 لفافة هيروين وزنت حوالى 250 جرام، وفرد روسى محلى الصنع، و5 طلقات من ذات العيار، وهاتفين محمول، ومبلغ 400 جنيه.



بمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.