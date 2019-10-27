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فن

بعد مشادة كلامية.. إليسا تنفعل على بعض المتظاهرين في لبنان.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية إليسا أثناء حدوث مشاجرة كلامية مع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء ببيروت، في اليوم العاشر للاحتجاجات اللبنانية، مما أدى إلى انسحابها.

وهاجم عدد من المتظاهرين إليسا التي بدت في الفيديو غاضبة بسبب علاقتها الوطيدة بـ سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية ، في الوقت التي شاركت في المظاهرات لمطالبة الحكومة بتقديم استقالتها وهو ما اعتبره البعض تناقضا.

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت منذ أسابيع في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
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