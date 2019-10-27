5 كوارث.. ماذا يحدث عند غسل الوجه بالماء الساخن

مع بدء النسمات الباردة، اتجه البعض إلى استخدام الماء الساخن بدلًا من البارد، وهي عادة لا يستطع أحد التخلص منها في فصل الشتاء، إلا أن أن غسل وجهك بالماء الساخن يمكن أن يسبب الكثير من الضرر.



بحسب موقع thehealthsite، إليك أبرز الأسباب التي تجعلك تتوقف عن غسل الوجه بالماء الساخن:



1- الماء الساخن يهيج الجلد

جلد البشرة رقيق وحساس وله عدد من الشعيرات الدموية الدقيقة (الأوعية الدموية) أسفل الجلد، بالإضافة إلى مسام الوجه التي توجد على البشرة أكثر من أي مكان بالجسم، وكل هذه العوامل تجعل بشرتك شديدة التأثر بدرجات الحرارة القصوى، لذلك عندما غسل الوجه بالماء الساخن ، فإنه يؤدي إلى ضرر بالأوعية الدموية تحت الجلد، مما يؤدي إلى تهيج الجلدك وظهور بقع حمراء.



2- الماء الساخن يسبب حبوب الشباب

وفقًا للخبراء ، فإن غسل وجهك بالماء الساخن يؤدي أيضًا إلى حدوث حب الشباب خاصة للذين يعانون من بشرة شديدة الحساسية وحالة تسمى بالوردية (وهي حالة يكون فيها جلد الوجه حساسًا للغاية ويؤدي إلى تكوين بقع حمراء).



3- الماء الساخن يسبب الجفاف

عندما تغسل وجهك بالماء الساخن، فإنها تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية بسرعة كبيرة ، تاركة بشرتك جافة مما يجعلك عرضة لحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.



4- تسبب الشيخوخة المبكرة



بما أن غسل وجهك بالماء الساخن يجعله جافًا، فإنه يؤدي أيضًا إلى بطء إنتاج الكولاجين إلى حد كبير مما يؤدي إلى تشكيل الخطوط الدقيقة وغيرها من علامات الشيخوخة، لذا فإن غسل وجهك بالماء الساخن يعرضك لخطر وجود بشرة في الوجه ذات خطوط رفيعة قبل ظهورها فعليًا.



5- قد تحرق بشرتك

مسامك ليست مصممة لتحمل درجات الحرارة القصوى وعند استخدامك لماء ساخن جدًا لغسل وجهك، فقد ينتهي بك الأمر إلى تحرق بشرتك، هذا يمكن أن يؤدي إلى بقع حمراء بقع وحساسية شديدة في تلك المناطق.