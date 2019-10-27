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فن

رقم قياسي جديد لـ سيلينا جوميز بـ كليب Look At Her Now.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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شروق ابراهيم
حققت النجمة العالمية سيلينا جوميز رقما قياسيا جديدا بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة Look At Her Now، الذي حقق 39 مليونا و487 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحه.

وكانت سيلينا جوميز طرحت الاربعاء الماضي كليب لاغنية lose me to love you الذي حقق 68 مليون مشاهدة في أيام قليلة، بعدما أثار حالة من الجدل بسبب موضوع الأغنية التي تتحدث عن معاناتها في الفترة الأخيرة.

بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.
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