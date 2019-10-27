الأرصاد: الطقس خريفي معتدل.. والأمطار تنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنًا اليوم الأحد، في الأحوال الجوية من حيث سقوط الامطار وتقليل كميات السحب، موضحا أن الطقس خريفي معتدل على كل محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة جنوبا.



وأضاف محمود شاهين، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الفضائية المصرية، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال الساعات القادمة، لافتا إلى أن الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري وسيناء غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية ستكون هي الأكثر ملاحظة خلال الفترة القادمة خاصة في الصباح الباكر على معظم الأنحاء سواء على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، موضحا أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر.