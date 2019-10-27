يحسم الأمر غدا.. قرار جديد من إدارة الأهلي بسبب مباراة النجم الساحلي

استقر مجلس إدارة الأهلي علي عقد اجتماعه غدًا الاثنين في فرع الشيخ زايد بعد تأجيله من أمس تخوفًا علي الحالة الصحية لرئيس النادي محمود الخطيب.



وكان مجلس الإدارة قد كشف بشكل نهائي إقامة الجمعية العمومية للنادي يوم 22 و 23 نوفمبر المقبل بجانب وجود العديد من الأمور التي سوف يتم حسمها خلال الاجتماع الذي سيعقد غدًا.



وكان المجلس قد حدد موعد مبدئي للجمعية العمومية 29 نوفمبر لكن تزامنها مع مواجهة النجم الساحلي بدورى الأبطال الأفريقي كان وراء اقتراح بتقديم أسبوع.



وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي أمين الصندوق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بالنادي وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس.