اخبار الرياضة.. أحمد حجازي على رادار الأهلى.. وريال مدريد يفاوض رونالدو للعودة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سعيدة لجمهور الأهلي والمتواجدين في القلعة الحمراء قريبا.أكدت قناة تايم سبورت أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى خلال فترة توقف الدوري الممتاز لـ منح العديد من لاعبي الفريق فرصة أخيرة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.دخل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في مفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتولي منصب في النادي عقب اعتزاله كرة القدم.وجه فريق ليفربول، رسالة لـ نظيره توتنهام قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".أجرى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا بأيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأول طمأنه خلاله على إصابته التي تعرض لها في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.كشفت قناة تايم سبورت أن فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل على الرغم من وجود محمود متولي نجم انبي المنضم حديثا للفريق وسعد سمير.اجري الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية.أعرب ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن رغبته في تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الأرجنتيني، قبل إنهاء مسيرته الكروية.