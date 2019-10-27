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رياضة

الدوري السعودي.. أهلي جدة ينهي أزمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:46 م
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش
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إسراء أشرف
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودي، أن إدارة نادي أهلي جدة، أنهت أزمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق السابق، بعدما تسلم كافة مستحقاته.

وأكد إيفانكوفيتش لـ "الرياضية"، أنه تسلم كامل رواتب المدة المتبقية من العقد الذي وقعه مع الأهلي في الصيف الماضي لمدة عامين، فضلًا عن الانتهاء من الإجراءات المترتبة على فسخ العلاقة التعاقدية بينهما.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، تكفل بمستحقات إيفانكوفيتش (7 ملايين ريال).

وكانت إدارة أهلي جدة قررت الإطاحة بإيفانكوفيتش، شفي هر سبتمبر الماضي من تدريب الفريق، بعد النتائج الكارثية الأخيرة، وخروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، وتعاقدت مع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

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