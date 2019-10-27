مصر للطيران تشغل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك بطائرة الدريملاينر

بدأت مصر للطيران، اليوم "الأحد"، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك، على طائراتها من طراز الدريملاينر B787-9Dreamliner، بعد أن ضمت إلى أسطولها مؤخرا 6 طائرات من هذا الطراز.



وتعتبر طائرة طراز B777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، حيث إن أهم جزء تسعى له بوينج هو الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي ٤٠ طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.



ويتسع هذا الطراز لـ 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.