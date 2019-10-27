تراجع كبير لليورو والإسترليني.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد، 27 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-10-2019 بختام التعاملات



بلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش عن تعاملات الصباح، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع بتراجع 12 قرشا.



سعر الفرنك السويسرى



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش عن الصباح، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.78 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع بتراجع قرشا.



سعر اليوان الصيني



وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.