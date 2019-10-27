Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الوصل يحقق الفوز الأول في الدوري الإماراتي 3-1 على حساب الظفرة ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق الوصل الإماراتى أول فوز له في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي على حساب مضيفه الظفرة 3-1 مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدورى الإماراتى.

قدم الفريقان مباراة دون الوسط، نال فيها الوصل الأفضلية خلال الحصة الأولى التي بدأها بهجوم ضاغط باحثا عن هدف مبكر حتى لاحت له الفرصة في الدقيقة 15 التي شهدت هدفه الأولى بواسطة نجمه البرازيلي فابيو دي ليما من ضربة رأسية.

وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد مجهود كبير مع استفادته من خطأ المدافع عصام العدوة، ليرد صاحب الأرض بهدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من سهيل المنصوري في الزمن المهدر من الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الظفرة بشكل أفضل ونجح في فرض أسلوبه على الملعب، وشن هجوما ضاغطا على الوصل الذي اعتمد على الهجمات المرتدة مع تماسكه في خط الدفاع الذي نجح في إبعاد عدد من الكرات الخطرة.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الظفرة عن هدف التعادل بهجوم مكثف، تمكن ويلتون سواريرز من إضافة الهدف الثاني الشخصي له والثالث للإمبراطور بتسديدة صاروخية في سقف المرمى قبل 4 دقائق من نهاية الزمن الرسمي.

وبذلك ارتفع رصيد الوصل إلى 4 نقاط متقدما من المركز الأخير إلى الثاني عشر، فيما بقي الظفرة في الترتيب السابع برصيد 7 نقاط.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي مفاجأة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

لحظة ندم .. محمد دياب يثر الجدل وزوجته ترد

ليست خطيرة.. يورجن كلوب يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح

حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم

لـ سببين.. شوقي غريب يشكر رمضان صبحي

محامي محمود البنا يكشف حقيقة حملة مطواة قبل مقتله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد