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فن

أمر واقع .. محمد الشرنوبى يتحدى سارة الطباخ : هشتغل ومحدش هيمنعني

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:35 م
محمد الشرنوبى وسارة
محمد الشرنوبى وسارة الطباخ
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد الشرنوبى عن تفاصيل جديدة فى ازمته مع المنتجة سارة الطباخ التى تعاقد معها بعقد احتكار وهو الامر الذى يمنعه من مباشرة اعماله خارج هذا التعاقد.

وتحدى محمد الشرنوبى المنتجة سارة الطباخ خلال لقائه فى برنامج "theinsiderar" : اننى انسحبت من فيلم "شريط 6" لرؤية فنية وليس بسبب ازمتى مع سارة الطباخ حيث وجدت ان العمل لا يناسبنى وشعرت بحالة من الضيق قبل المشاركة فيه وقررت الاعتذار عنه".

وأضاف محمد الشرنوبى : "ازمتى مع سارة الطباخ امر واقع لابد ان اتعامل معه ولكن هذا لن يوقفنى عن العمل ولن يمنعنى من مباشرة عملى وممارسته سواء فى الغناء او التمثيل واترك كل المسائل القانونية الى المحاميين الذين يباشروا القضايا الخاصة بهذه الامر.

يذكر ان محمد الشرنوبى تعاقد مع المنتجة سارة الطباخ على عقد احتكار لادارة اعماله قبل ان تتحول علاقتهما من علاقة ارتباط الى عداوة مما دفع الشرنوبى لفسخ التعاقد ولكن استغلت سارة الطباخ الأزمة ورفعت عدة قضايا تمنعه من العمل او تنفيذ اى حفل غنائى الا بموافقتها بناء على العقد المبرم بينهما.
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