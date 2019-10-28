الأسود يليق بك.. سالي عبدالسلام تتألق بالدانتيل

شاركت سالي عبدالسلام، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وظهرت سالي عبدالسلام، بفستان أسود كت ينتهي بالقماش الدانتل، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بساعة يد وأسورة رقيق لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت سالي عبدالسلام ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون النبيتي اللامع.



ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وكانت الفنانة ريم البارودي من أبرز المعجبين بالصورة.



واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.....