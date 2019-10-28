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رياضة

منتخب جامعات مصر يشارك في بطولة التسامح لكرة الصالات بالإمارات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

تطير بعثة منتخب جامعات مصر لكرة الصالات برئاسة الدكتور منتصر مصطفى غدا الثلاثاء الى الامارات للمشاركة في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات والتي ستنطلق يوم 30 اكتوبر الجاري في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ضمن اجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لعام 2019 بمناسبة عام التسامح 14 دولة هم : الامارات المستضيف ومصر والسعودية والأردن وعمان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر والسودان.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين بدوري من دور واحد، على ان يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي ومنه لنهائي البطولة الذي سيقام يوم 7 نوفمبر المقبل.

ويتكون فريق جامعات مصر من 11 لاعبا يقودهم ياسر تحسين مدرب الفريق.
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