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رياضة

رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
الاهلي
الاهلي
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ريهام بكير
كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن قراره بشأن العروض الأوروبية التي تلقاها في الفترة السابقة ، ومصيره مع القلعة الحمراء.

وأكد الشناوي على أن تلقيه عروض أوروبية شرف كبير ، لكنه مرتبط بعقد مع الأهلي، والقرار في ايدي مسؤولي القلعة الحمراء ، ، وما ستحدده إدارة النادي سأوافق عليه، إذا وافقت على احترافي أو لا فلن أعترض.

وأضاف في تصريحات لأون سبورت، هدفي الآن هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، ثم قيادة منتخب مصر لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 2021.

واختتم: حسام البدري مدرب كبير وهو سبب ظهوري مع النادي الأهلي، أثق في قدرته على إعادة منتخب مصر لأمجاده التاريخية من جديد".
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