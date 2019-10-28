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رياضة

حسام البدري يحسم معايير شارة قائد منتخب مصر .. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر
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ريهام بكير
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .

وأوضح البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن شارة قيادة المنتخب ستكون للاعب الأقدم خلال المعسكرات والمباريات لحسم الجدل في هذا الأمر ، والشارة ليست منحصرة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح ، فهناك من هو أقدم من الأخير مثل أحمد حجازي وعبد الله السعيد وغيرهم.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "أنا المسؤول عن منح شارة القيادة في المنتخب، المحمدي كان قائد مصر في كأس أمم أفريقيا ولكنه لم يتواجد معنا في المعسكر الماضي أو القادم".

وأضاف: "أفضل أن يكون قائد الفريق متواجدا في الملعب دومًا، فتحي لم يكن موجود مع المنتخب لمدة عام، وهنا كان عليّ التفكير في من يكون القائد".

واختتم: "تناقشت مع محمد بركات حول الأمر، وتم الاستقرار على أن الشارة ستكون بالأقدمية، لا أريد اجتهادات حول أحمد فتحي أو محمد صلاح، الأقدم في الملعب سيكون القائد".
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