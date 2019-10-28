حسام البدري يحسم معايير شارة قائد منتخب مصر .. فيديو

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .
وأوضح البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن شارة قيادة المنتخب ستكون للاعب الأقدم خلال المعسكرات والمباريات لحسم الجدل في هذا الأمر ، والشارة ليست منحصرة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح ، فهناك من هو أقدم من الأخير مثل أحمد حجازي وعبد الله السعيد وغيرهم.
وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "أنا المسؤول عن منح شارة القيادة في المنتخب، المحمدي كان قائد مصر في كأس أمم أفريقيا ولكنه لم يتواجد معنا في المعسكر الماضي أو القادم".
وأضاف: "أفضل أن يكون قائد الفريق متواجدا في الملعب دومًا، فتحي لم يكن موجود مع المنتخب لمدة عام، وهنا كان عليّ التفكير في من يكون القائد".
واختتم: "تناقشت مع محمد بركات حول الأمر، وتم الاستقرار على أن الشارة ستكون بالأقدمية، لا أريد اجتهادات حول أحمد فتحي أو محمد صلاح، الأقدم في الملعب سيكون القائد".
وأوضح البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن شارة قيادة المنتخب ستكون للاعب الأقدم خلال المعسكرات والمباريات لحسم الجدل في هذا الأمر ، والشارة ليست منحصرة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح ، فهناك من هو أقدم من الأخير مثل أحمد حجازي وعبد الله السعيد وغيرهم.
وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "أنا المسؤول عن منح شارة القيادة في المنتخب، المحمدي كان قائد مصر في كأس أمم أفريقيا ولكنه لم يتواجد معنا في المعسكر الماضي أو القادم".
وأضاف: "أفضل أن يكون قائد الفريق متواجدا في الملعب دومًا، فتحي لم يكن موجود مع المنتخب لمدة عام، وهنا كان عليّ التفكير في من يكون القائد".
واختتم: "تناقشت مع محمد بركات حول الأمر، وتم الاستقرار على أن الشارة ستكون بالأقدمية، لا أريد اجتهادات حول أحمد فتحي أو محمد صلاح، الأقدم في الملعب سيكون القائد".