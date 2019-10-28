قطع داعش رأسه.. هذا ما قالته أم صحفي أمريكي بعد مقتل أبوبكر البغدادي

شكرت والدة الصحفي الأمريكي جيمس فولي، الذي قطع رأسه رجال زعيم داعش أبو بكر البغدادي، الرئيس دونالد ترامب والقوات الأمريكية على جهودهم التي أدت إلى انتحار زعيم داعش السابق، وفق ما ذكرت ذا إيبوك تايمز الأمريكية.





وتلت والدة الصحفي القتيل "ديان فولي" بيانًا مؤثرًا عبر مؤسسة جيمس فولي، شكرت فيه ترامب، ودعت فيه إلى حرية جميع الرهائن الأمريكيين في الخارج وتعزيز سلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم.





وقالت فولي إنها "ممتنة" لمقتل البغدادي مؤخرًا وتأمل أن يؤدي موته في سترة انتحارية بعدما حاصرته القوات الأمريكية إلى منع المزيد من الجماعات الإرهابية من الظهور مرة أخرى.





وكتبت فولي: "أنا ممتنة لرئيسنا والقوات الشجاعة لعثورهم على زعيم داعش البغدادي. آمل أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عودة الجماعات الإرهابية، ونصلي من أجل محاكمة مقاتلي داعش والافراج عن الأسرى".





وأعربت فولي عن قلقها بشأن الرهائن الأمريكيين الذين لايزالون أسرى في سوريا، وشجع الرئيس الامريكي على جعل عودتهم الآمنة إلى الوطن أولوية قصوى.





كان جيمس فولي يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل كصحفي مستقل عندما تم اختطافه في شمال سوريا في 22 نوفمبر 2012.





وفي نوفمبر 2012 ، أعلن عن اختطاف الصحفي جيمس فولي أثناء تغطيته للحرب الأهلية في حلب بسوريا، وذلك في غطاء من من السرية، واختُطف ما لا يقل عن 30 صحفيًا أو اختفوا في سوريا.





وتم قطع رأس جيمس فولي على أيدي متطرفي تنظيم (داعش) في 19 أغسطس 2014، في منطقة الرقة في سوريا، وفي وقت لاحق تم نشر فيديو مصور عن وفاته على الإنترنت.





ذكر ترامب فولي عدة مرات خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض يوم 27 أكتوبر، والذي كشف فيه تفاصيل الغارة الناجحة ضد البغدادي.





وقال ترامب إن البغدادي ورجاله "لم يكن لديهم فكرة عما كانوا يدخلون فيه أنفسهم" وأن الكثير منهم شعروا بالرعب عندما أسرتهم القوات الأمريكية في 26 أكتوبر.





وأضاف ترامب: "في بعض الحالات ، كانوا (الدواعش) جراء خائفة للغاية. في حالات أخرى ، كانوا قتلة أقوياء، لكنهم قتلوا الكثير والكثير من الناس، إن قتل الأمريكيين الأبرياء مثل جيمس فولي، وستيفن، وبيتر، وكايلا مولر، كان شنيعًا".





وأشار ترامب لاحقًا إلى إنه سيتحدث مع عائلة فولي ، وكذلك أسر الضحايا الأمريكيين الآخرين الذين قُتلوا على يد داعش.





تأتي وفاة البغدادي بعد شهر واحد فقط من إعلان إدارة ترامب مقتل حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن.



