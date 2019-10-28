أسئلة الطفل المحرجة عن الله وكيفية الإجابة عليها

أسئلة الطفل المحرجة .. قد يتعرض الأب أو الأم في تربية أطفالهما إلى نوع من الإحراج أو الحيرة حينما يفاجئون بسؤال صعب من الإبن أو البنت وبطبيعة الحال ينبغي أن تكون هناك إجابة ولا يترك الطفل حيران.



عند الإجابة على أسئلة الطفل المحرجة، لابد من مراعاة عقلية الطفل وعدم الإستهزاء به، فمن الطبيعي أن الطفل لن يفهم الفلسفة أو الإجابة العلمية أو اختلاف الفقهاء ،فينبغي أولا تبسيط المعلومة لتناسب عمر الطفل.



الطفل أحيانا يسأل عن أمور ليست في مستوى إدراكه فالحل هنا أن يأخذ الأب ابنه إلى الجانب الذي يحبه في هذه المسألة، فمثلا "الطفل يسأل عن كيفية صنع هذه اللعبة البلاستيكية، فهو لن يفهم ما يتم داخل المصنع من إعادة تدوير البلاستيك ويتم تشكيله بصورة معينة ويدخل مثلا في فرن وما إلى ذلك، فالأفضل أن نخبره بأن هناك عاملا ماهرا اجتهد وطور من نفسه ونفذ مشروع وصنع هذه اللعبة بدقة فهذا أفضل من الإجابة العلمية على الطفل لانه لن يفهمها وسيظل نفس التساؤل موجودا في ذهنه.



الحاجات النفسية للطفل يهملها الكثير من الآباء والأمهات ويظنون أن الطفل في حاجة للأكل والشرب واللبس فقط وهذا خطأ كبير قد يصل بالطفل لمشكلات في حياته.



أسئلة الطفل عن الله



الطفل عادة في مراحل نموه الاولى تكون اسئلته حول المعتقدات الدينية مثل اين الله و كيف يسمعنا"، وتكرار مثل هذه الاسئلة والتى يعتقد الاب والام انها محرجة، وغالبا نجد الاسئلة الخاصة بالجنس تكون في مرحلة المراهقة بعد البلوغ.



في هذه الحالة تأتي أهمية غرس الأسرة للقيم الدينية والأخلاقية بما يتفق مع العصر ومتغيراته وخاصة في وجود وسائل الاتصالات والمعرفة الحديثة،فالجيل في الماضي مختلف تماما عن هذا الجيل سواء في طريقة التربية والتفكير والميول والاهداف حتى في اسلوب اللهو وقضاء اوقات الفراغ.



أسئلة الطفل المحرجة



يمكن استخدام الحيوانات والطيور فى توضيح الإجابة، وعلى الأهل تجنب اظهار اى رد فعل غير طبيعى حتى لا يشك الطفل بأن هناك شيئا غريبا وبالتالى سيحاول معرفته لذا فعلى الأهل التعامل بمنتهى الهدوء والرد بإجابات عامة دون توضيح التفاصيل، مثال :عندما يسأل الطفل والديه "يعنى ايه جواز" تكون الإجابة ان الناس الكبار هما بس اللى ينفع يتجوزوا وان البنت الكبيرة بتروح تعيش فى بيت الولد الكبير على طول بعد لما يعملوا فرح كبير وتكون فيه ناس كتير وبيكون فى راجل موجود اسمه المأذون وهو اللى بيديهم تصريح الجواز".



احتضان الأطفال



على الأهل بأن يتقربوا لأبنائهم وأن الأم تحتضن ابنها عدة مرات فى اليوم ليشعر بحبها وتمارس ذلك منذ ولادته حتى يتعلق بالأم وعليها ان تجلس معه كثيرا وتحاول ان تفهم شخصية ابنها وطريقة تفكيره حتى تعرف ترد عليه فى الأسئلة المحرجة بشكل مناسب.



نصيحة للأم



اذا وجه الطفل لها اي سؤال لا تعرف كيف ترد عليه ان تقول له" سؤال جيد ولكن لا استطيع الاجابة عليه وسوف نسأل والدك"، وعليها ايضا ان يكون بينها وبين اولادها لغة حوار وان تسمع لهم وتقوم بتوجيههم واعطائهم الاجابة الكافية على اسئلتهم، بحيث ينشأ الطفل نشأة سوية ويشعر انه ذو قيمة بين افراد الاسرة ومن حقه ان يلقى مساعدة ممن حوله.



عدم الإجابة يضر بالطفل



الطفل الصغير لن يهدأ إلا بعد أن يجد الإجابة الكافية التى ترضى فضوله حول هذه الأسئلة ولن يرضى بأى رد وإذا لم يجد الإجابة المناسبة على الاسئلة التى تدور فى رأسه من الأهل فحتما سيذهب للبحث عنها لدى اشخاص اخرين او على الانترنت مما يشكل خطورة كبيرة عليه.