القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض علي مسجل خطر تخصص فى سرقة الشقق بالوايلي .



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى مفادها أن مسجل خطر وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بإسلوب " المفتاح المصطنع .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه



واعترف بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .







