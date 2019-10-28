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حوادث

القبض علي مسجل خطر تخصص فى سرقة الشقق بالوايلي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:11 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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كتب – محمد صبري :
القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض علي مسجل خطر تخصص فى سرقة الشقق بالوايلي .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى مفادها أن مسجل خطر وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بإسلوب " المفتاح المصطنع .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه

واعترف بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .



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