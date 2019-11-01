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فيديوجراف| تعرف على سن إليسا فى عيد ميلادها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
إليسا
إليسا
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فيديوجراف
وجهت الفنانة اللبنانية "إليسا" الشكر للفنانة الإمارتية "أحلام" عبر تويتر بعد تهنئتها بعيد ميلادها الـ 47.

وكتبت إليسا لأحلام على توتير: " شكرا ياملكة الذوق قلبى بيكبر فيكى وين ماكنتى كل الشكر على كلامك".

تقوم الفنانة "إليسا" بإنهاء تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه 2020.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..

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