فيديوجراف| تعرف على سن إليسا فى عيد ميلادها

وجهت الفنانة اللبنانية "إليسا" الشكر للفنانة الإمارتية "أحلام" عبر تويتر بعد تهنئتها بعيد ميلادها الـ 47.
وكتبت إليسا لأحلام على توتير: " شكرا ياملكة الذوق قلبى بيكبر فيكى وين ماكنتى كل الشكر على كلامك".
تقوم الفنانة "إليسا" بإنهاء تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه 2020.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
وكتبت إليسا لأحلام على توتير: " شكرا ياملكة الذوق قلبى بيكبر فيكى وين ماكنتى كل الشكر على كلامك".
تقوم الفنانة "إليسا" بإنهاء تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه 2020.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..