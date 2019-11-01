فيديوجراف| تعرف على سن إليسا فى عيد ميلادها

وجهت الفنانة اللبنانية "إليسا" الشكر للفنانة الإمارتية "أحلام" عبر تويتر بعد تهنئتها بعيد ميلادها الـ 47.



وكتبت إليسا لأحلام على توتير: " شكرا ياملكة الذوق قلبى بيكبر فيكى وين ماكنتى كل الشكر على كلامك".



تقوم الفنانة "إليسا" بإنهاء تسجيل ألبومها الجديد المقرر طرحه 2020.



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