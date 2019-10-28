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فن

جاستين بيبر يحدد شرطا لطرح ألبومه الغنائي الجديد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:01 م
جاستين بيبر
جاستين بيبر
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شروق ابراهيم
أعلن المغني الكندي جاستين بيبر عبر منشور في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد قبل أعياد الكريسماس خلال شهر ديسمبر.

واشترط جاستين بيبر على متابعيه ضرورة تحقيق هذا "المنشور" الذي نشره 20 مليون علامة إعجاب " لايك" كي يقوم بطرح ألبومه الجديد بعد آخر ألبوماته Purpose الذي طرح قبل 4 سنوات.

واتخذ جاستين بيبر هذه الخطوة الفنية بعد قيام حبيبته السابقة سيلينا جوميز اغنيتين lose me to love you و look at her now.

بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".
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