بحضور محافظ القاهرة.. أولادنا فى عنينا تفحص تلاميذ مدرسة بحلوان غدا



تنظم غدا مبادرة " أولادنا فى عنينا" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قافلة طبية للكشف على العيون وعمل تحاليل الأنيميا والسكر والجلدية لطلاب مدرسة حسن الطماع الابتدائية بحلوان بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا.



وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية إن القافلة ستقوم بالكشف علي عيون الطلاب جميعا، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل فى العيون، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للطلاب التى يتم تشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات، وسيتم إجراء عمليات للطلاب الذين يحتاجون إلى عمليات.



وأضاف عبد الفتاح ان القافلة تشمل أيضا إجراء تحاليل الأنيميا والسكر لجميع طلاب المدرسة وتوقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين من جامعة القاهرة وصرف الأدوية اللازمة لهم



وتابع عبد الفتاح انه سيتم إقامة عيادة ضمن فعاليات القافلة للدكتور هانى الناظر سيقوم بالكشف فيها على أمراض الجلدية للطلاب وتشخيص حالاتهم، وصرف أدوية لهم بالمجان.



يذكر أن مبادرة "أولادنا فى عنينا" أنطلقت هذا العام بمحافظة الفيوم ونظمت بها ثلاث قوافل طبية، ونجحت العام الماضى فى توقيع الكشف الطبى لأمراض الأنيميا والسكري والعيون ل ١٧ ألف تلميذ بالمدارس، وأجرت 35 عملية تصحيح حول وزراعة عدسة وتصحيح جفون وزرع عين صناعية، كما قامت بتوزيع نظارات على تلاميذ يحتاجون لنظارات طبية وفق التشخيص أثناء القوافل وذلك بمحافظات القاهرة، الفيوم، وسوهاج، وجنوب سيناء، والمبادرة مستمرة هذا العام وتعد هذة القافلة الرابعة التى تنظمها المبادرة.