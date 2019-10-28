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مرأة

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:07 م
النجمات في غرف الولادة
النجمات في غرف الولادة
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رشا عوني
لقطات عفوية نشرتها العديد من النجمات على حساباتهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من الولادة، وعلى الرغم من أنها لحظات صعبة على الأم، فإن لها متعة خاصة وتوثيقها مهم بصور تذكارية في غرف العمليات وبعد الولادة.

الفنانة مي كساب كانت آخر من نشرت صورتها بعد إنجابها ابنها نوح منذ يومين، فقد زارتها الإعلامية دعاء فاروق والتقطت صورة معها بعد الولادة ونشرت الصور على حسابها على إنستجرام. 

كذلك النجمة سيرين عبد النور، شاركت جمهورها فيديو قصير عند دخولها غرفة العمليات في ولادة طفلها كريستيانو. 

أما الفنانة حنان مطاوع التي أنجبت طفلتها منذ أسابيع، ونشرت صورة من غرفة العلميات وهي تحتضن طفلتها وبجانبها زوجها ووالدتها.
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب
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