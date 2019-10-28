شكلهم مش مصرى خالص.. محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصحبة أولاده| شاهد

نشر الكابتن محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، صورة له مع أولاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق محمد زيدان على الصورة، قائلا: "لا يمكننى أن أطلب أى شيء آخر".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم، قائلا: " ربنا يخليهوملك - شكلهم مش مصرى خالص - مشاء الله ".



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008