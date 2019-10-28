شكلهم مش مصرى خالص.. محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصحبة أولاده| شاهد

نشر الكابتن محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، صورة له مع أولاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق محمد زيدان على الصورة، قائلا: "لا يمكننى أن أطلب أى شيء آخر".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم، قائلا: " ربنا يخليهوملك - شكلهم مش مصرى خالص - مشاء الله ".
ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008
وعلق محمد زيدان على الصورة، قائلا: "لا يمكننى أن أطلب أى شيء آخر".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم، قائلا: " ربنا يخليهوملك - شكلهم مش مصرى خالص - مشاء الله ".
ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008