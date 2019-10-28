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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي يهدد بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:41 م
وزير الخزانة الأمريكي،
وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين
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أ ش أ
تعهد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، مؤكدًا أن ما وصفه بـ "حملة الضغط القصوى" لإدارة بلاده تعمل على وقف العدوان الإيراني.

وقال منوشين -في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/- إن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إجبار إيران على وقف ما وصفه بـ "أنشطتها السيئة وتصديرها للإرهاب، وتطلعها إلى إنشاء قدرات نووية وصواريخ".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن منوشين يرأس وفدًا إلى منطقة الشرق الأوسط والهند لمناقشة الروابط الاقتصادية ومبادرات مكافحة الإرهاب، ويصاحبه في الجولة جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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