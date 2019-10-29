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بين الناس

مواطنة لأهل الخير: أحتاج إلى فرصة عمل لتربية طفلى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة مروة على محمد، البالغة من العمر 32 عامًا، وتقيم في شارع سيلمان جوهر الدقى في الجيزة ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، بحث حالتها، علمًا بأنها تعيش مع جدتها، وطفلها ولا تملك القدرة على تحمل تلك الضغوط، بعدما تخلى عنها زوجها وقرر أن لا يتولى أمرهما.

وتقول فى رسالتها: إنها تعانى من ضيق الحال بعدما تخلي عنها زوجها وأصبحت وحيده تسكن هي وطفلها مع جدتها. وأضافت أن لديها طفل ٣ سنوات ، وتعيش مع جدتها في المنزل لأنها لا تملك دفع ايجار شقة، وتقدمت بدعوى نفقة على الزوج.

وتابعت: «أنا عايزة أربى ابنى وأعيش ولكن جدتى وابنى يحتاجان إلى الرعاية الطبية وأنا عاطلة عن العمل وأتقاضى معاش ٣٢٣ جنيها».

وناشدت أصحاب القلوب الرحيمة بحث حالتها ومساعدتها في الحصول على مصدر ثابت للدخل. للتواصل مع الحالة : ٠١١١٢٢٥٥٥٣٠

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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