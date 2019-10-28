Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تنس طاولة الأهلي يفوز على ألعاب دمنهور في الدوري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو عليم
فاز فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي على فريق ألعاب دمنهور، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري.

وحقق فريق رجال الأهلي الفوز على جميع الفرق في المجموعة الأولى والتي تضم أندية الصيد، وأسوان، ومصر للتأمين، ورشيد، وألعاب دمنهور.

ومثل الأهلي في المباراة كل من : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وأحمد البرهامي، محمد شومان، وعمر بدير.

ويقود رجال الأهلي تنس طاولة، أشرف عبد الفتاح يتولّى رئاسََا ، وعمرو رضا مدربا عاما، وأحمد حامد إداريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنس طاولة الأهلي جاهز للمشاركة في البطولة العربية بالمغرب

الأهلي يفوز على الوداد المغربي في البطولة العربية لتنس الطاولة

رجال تنس طاولة الأهلي يصعد إلى نهائي البطولة العربية

تنس الطاولة بالأهلي جاهز لمواجهة مصر للتأمين في الدوري

تنس طاولة الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للدوري

الأهلي يواجه مصر للتأمين في دوري تنس الطاولة

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح قبل الانضمام للمنتخب.. فيديو

مفاجأة سارة لمنتخب مصر وليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

بعد حادث قطار طنطا.. فرمان من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد

أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا: محمد كان بياكل لقمته بالحلال واحنا في صدمة.. فيديو

مريضة نفسيا تذبح طفلتها في بنها

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس