تنس طاولة الأهلي يفوز على ألعاب دمنهور في الدوري

فاز فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي على فريق ألعاب دمنهور، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى للدوري.



وحقق فريق رجال الأهلي الفوز على جميع الفرق في المجموعة الأولى والتي تضم أندية الصيد، وأسوان، ومصر للتأمين، ورشيد، وألعاب دمنهور.



ومثل الأهلي في المباراة كل من : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وأحمد البرهامي، محمد شومان، وعمر بدير.



ويقود رجال الأهلي تنس طاولة، أشرف عبد الفتاح يتولّى رئاسََا ، وعمرو رضا مدربا عاما، وأحمد حامد إداريا.

