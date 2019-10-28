من إطلالتها الجريئة إلى تصريحاتها.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. صور

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجريئة التى كشفت عنها أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" التي تحدثت فيها عن أزواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها فى عدة محافل فنية.





نرصد المراحل المختلفة التى أثارت فيها رانيا يوسف الجدل بداية من إطلالتها حتى تصريحاتها الجريئة.





ارتبط اسم الفنانة رانيا يوسف بالترند وأثارت الجدل بعد واقعة أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 والذى عرف إعلاميا بـ "فستان البطانة" وهو الأمر الذى كان سببا رئيسيا في الهجوم عليها على الرغم من تبريرها بشأن الفستان وأنها تعرضت لموقف محرج ولم تكن تقصد إثارة الجدل كما كان يردد البعض.





ووصلت الأزمة إلى ساحات القضاء إلا أن اعتذار رانيا يوسف وكشفها للحقيقة كان سببا رئيسيا فى تنازل المحامين عن دعواهم واكدت انها لن تقصد إثارة الجدل فقط كانت ترغب ارتداء فستان على الموضة وهو ما يدفعها إلى ذلك.





الجونة

عادت رانيا يوسف لإ ثارة الجدل بفستان جرئ ظهرت به فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثلاثة حيث ظهرت بفستان مفتوح وهو الأمر الذى دفع البعض لمهاجمتها إلا أنها دافعت عن نفسه مؤكدا أنها لم تتعمد إثارة الجدل ولكنها تفضل ارتداء ملابسها على الموضة كما يحرص النجوم على متابعة الموضة والصيحات الأخيرة.





تصريحات مثيرة

وكانت الإثارة الأخيرة من خلال تصريحاتها الجريئة التى أعلنت عنها فى برنامج "عرب وود" ولعل أبرزها حديثها عن ازواجها الثلاثة حيث قالت "لا أحب الحديث عن زيجاتي الثلاثة واكره الحديث عنهم وأعتبر نفسى نسيت ليلة زواجي منهم".





وتحدثت رانيا يوسف عن أزواجها الثلاثة قائلة "هو الحقيقة التلاتة نسيانهم ومش عاوزة افتكرهم"، مضيفة "احسن واحد فى ازواجى هو الاخير مهندس طارق عزب وأسوأ واحد هو عارف نفسه بقى".





علاقتها بـ نادية الجندى

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بالفنانة نادية الجندى وحالة الخلاف الحاد الذي نشبت بينهما.





وردت رانيا يوسف بشكل صادم قائلة : "لا احب ان تتم مساءلتي عن نادية الجندى لان ليس هناك اى علاقة صداقة تجمعنا".



