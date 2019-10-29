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اقتصاد

ارتفاع الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-10-2019 بختام التعاملات.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا..

أسعار العملات 

بينما سجل اليورو نحو 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.66 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش .

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا. .

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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