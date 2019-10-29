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اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يشارك في منتدى تمويل المشروعات والشركات الناشئة بالأردن

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيسة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، أن مصر تعمل على تنفيذ إستراتيجية طموحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهميته في مكافحة البطالة ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الافتتاحية في منتدى "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة" والذى يعقد بالمملكة العربية الأردنية تحت رعاية الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزى الأردني، وبحضور ممثلين من المنظمات الدولية والقطاعات المصرفية العربية.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع في كلمتها أن المحاور الإستراتيجية للجهاز تتمثل في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية، وكذلك إتاحة التمويل، وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة، وخدمات تنمية الأعمال وذلك من خلال تعاون جهاز تنمية المشروعات مع شركاء التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بهدف تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب على العمل الحر وريادة الاعمال وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على البحث والابتكار، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خلال الفترة القادمة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في هذا المجال.

ونوهت إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال العامين الماضيين، بتمويل حوالى 545 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح نحو 850 ألف فرصة عمل من خلال الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من الجهاز سواء بشكل مباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة بمحافظات مصر المختلفة او بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية.

وفى ختام كلمتها أعربت "نيفين جامع" عن شكرها لقيادات المملكة الأردنية على استضافة المنتدى واشادت بالجهود الكبير، الذي يقوم به اتحاد المصارف العربية في تنظيم المنتدي سنويا، وأكدت استعداد مصر الدائم ممثلة في جهاز تنمية المشروعات على تسخير إمكانياته وخبراته وحرصه على العمل والتعاون مع أشقائنا في الدول العربية، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.
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