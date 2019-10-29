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محافظات

العثور على طفل رضيع وسط أكوام القمامة بالمحلة الكبرى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:07 م
أحمد على
عثر أهالي المحلة على طفل رضيع وسط أكوام القمامة، داخل كرتونة.

قررت النيابة العامة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، إيداع طفل رضيع -عثر عليه ملفوفا بقطعة من القماش داخل كرتونة بالطريق الدائري- بدار رعاية للأطفال عقب إجراء فحوصات طبية له والاطمئنان على صحته بمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على طفل رضيع مجهول الهوية، ملفوف بغطاء برتقالي وسط أكوام القمامة، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليه.

كما باشرت القيادات الأمنية دورهم تمهيدا لنقله لإحدى دور رعاية الأطفال، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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