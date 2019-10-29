لكل اسم حكاية.. حوش عيسى اشتهر بتاريخه النضالي ومقاومتهم للمماليك.. ويرجع تسميتها نسبة إلى الشريف حوش بن عيسى من سلالة سيدنا علي بن أبي طالب

- مركز حوش عيسى اشتهر بتاريخه النضالي

- اكتشاف بقايا وحدتين معماريين ملحقين بحصن عسكرى كمخازن للغلال - مساحة حوش عيسى بحوالي 1230 كيلومترًا مربعًا









تعد مدينة حوش عيسى، إحدى المدن المصرية الهامة وتتبع إداريًا لمحافظة البحيرة، وتتمتع بموقع استراتيجي هام في البلاد، خاصة بعد اكتشاف العديد من المواقع الأثرية.





تاريخ حوش عيسى





تشتهر حوش عيسى بتاريخها النضالي العريق بزعامة عون الطيار التي تتجلّى في مسيرة نضاله ومقاومته للمماليك الذين كان يقودهم طومان باي، حيث شهدت أرض المدينة العديد من المعارك في تلك الفترة، وقد دفن البطل عون فيها .





وترجع تسمية المدينة بهذا الاسم نسبة إلى الشريف حوش بن عيسى بن حوش بن محمد بن القاسم بن حسين بن القاسم بن إدريس بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنت خير الانام فاطمة (الزهراء)





الاكتشافات الأثرية بحوش عيسى





اكتشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل آثار الأبقعين بمركز حوش عيسى فى محافظة البحيرة، بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكرى استخدمت كمخازن للغلال، بالإضافة إلى مبنى سكنى من عصر الملك رمسيس الثانى، وذلك أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالى الغربى للقلعة العسكرية.





وكان الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، قد أكد إن الوحدتين المكتشفتين كاملتان ويحيط بكل منها بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل وتتقدمهما حجرة المراقب على الصوامع وأخرى للقائمين على الحراسة.





الوحدتين المكتشفين عبارة عن مخازن وصوامع للغلال دائرية الشكل صفت بجوار بعضها البعض على شكل خلية النحل، وأثناء أعمال التنظيف تم العثور بداخلها على بقايا عظام لحيوانات وأسماك ما يشير إلى أن هذه الصوامع كانت تستخدم أيضًا لحفظ المواد الغذائية.





كما تمكنت بعثة الآثار المصرية المقامة بتل الأبقعين بحوش عيسى من العثور على مجموعة من الأفران المصنوعة من الفخار، والتى تشير إلى أن المصرى القديم اهتدى لفكرة تحميص الغلال لتطهيرها من الحشرات وتخليصها من الرطوبة وتأثير الحرارة، وذلك قبل تخزينها بالصوامع لضمان بقائها سليمة أكبر فترة ممكنة دون أن يصيبها التسوس، كما عثرت البعثة أيضا على مجموعة من الأوانى الفخارية.





موقع حوش عيسى





وتقع المدينة في الجهة الشمالية من جمهوريّة مصر العربية، حيث يحدها من الجهة الشمالية مركز أبو حمص، ومن الجهة الشرقية كلٌّ من مركز دمنهور، الدلنجات، ومن الجهة الغربية يحدها مركز أبو المطامير، أما من الجهة الجنوبية فتحدها النوبارية الجديدة إضافة لوادي النطرون.





مساحة حوش عيسى





تقدر مساحة حوش عيسى بحوالي 1230 كيلومترًا مربعًا، وتُعد المدينة العاصمة الفعلية لمركز حوش عيسى. سكان حوش عيسى حسب إحصائية سكانية رسمية جرت في المدينة عام 2006 ميلادية، فيبلغ عدد السكان فيها حوالي 72.839 نسمة، مقسمين بين 37.535 ذكرًا، و35.304 أنثى وتصل نسبة الأمية بين سكان المدينة حوالي 39 بالمئة لمن بلغت أعمارهم فوق الخمس عشرة سنة.





أعلام حوش عيسى





ويعتبر مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة هو الشاهد على طفولة الشاعر فاروق جويدة الذى قدم استقالته من الفريق الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس مرسى نوفمبر الماضى حيث قضى فيه طفولته وصباه، وتلقى تعليمه فى مدارس حوش عيسى .





ومن أشهر أبناء حوش عيسى لاعب المنتخب المصري في كرة القدم محمد ناجي الشهير بجدو ومن أبرز أعلامها القيادة الأمنية اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور سابقآ





اقتصاد حوش عيسى





قامت الهيئة العامة للاستثمار بإضافة مكتب للاستثمار لخدمة المستثمرين بمحافظة البحيرة وتم طرح ما يقارب 571 قطعة أرضٍ جميعها تقع ما بين كل من منطقة حوش عيسى ومنطقة وادي النطرون، كأراضٍ للبيع في المناطق الصناعية فيهما، حيث تمّ تخصيص مساحة تقدر بحوالي 346 فدانًا في مدينة حوش عيسى، مقسمةً على 255 قطعة أرضٍ، وذلك من أجل إيجاد فرصٍ عمل جديدة للمستثمرين في المدينة، بالإضافة إلى أن حوش عيسى بها العديد من مصانع المواد الغذائية والشاى وعددًا من المصانع الدوائية.





قرى حوش عيسى





يضم مركز حوش عيسى العديد من القرى الهامة منها حوش عيسى شلتوت، أبو الشقاف حرارة ،الابقعين،الحرفة،الكوم الأخضر،منشأة خياط،الرزيمات،الكردود،كفر الواق،القرنين،الستمائة،عزبة القطه.





المنشآت الحكومية بحوش عيسى



