البرلمان العراقي يتخذ إجراء حاسما ضد النواب المتهمين بالفساد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.



ونقلت شبكة "السومرية" العراقية عن نائب، قوله إن "مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد.



وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ10، وعقد البرلمان بعد ذلك، جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائبًا.



وخلال الجلسة، صوت البرلمان أيضا على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وذكر مصدر برلماني، لـ السومرية العراقية، أن مجلس النواب صوت باستضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، مؤكدا أن المجلس قرر إبقاء الجلسة مستمرة حتى حضوره".



وأضاف أن "رئيس مجلس النواب وجه الأمانة العامة للمجلس بالإتصال برئيس مجلس الوزراء والحضور الى الجلسة فورا".