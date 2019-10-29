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الإعلاميين على السوشيال ميديا .. ريهام سعيد تحتفل ببراءتها .. لفظ خارج من سالي عبد السلام .. وجدل بين متابعي مفيدة شيحة بسبب صورة والديها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:30 م
ريهام سعيد - مفيدة
ريهام سعيد - مفيدة شيحة - سالي عبد السلام
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سارة يسن
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هل تشبه والدتها.. مفيدة شيحة تنشر صورة والديها: بحبكو
ريهام سعيد تحتفي ببراءتها على انستجرام

تنوعت منشورات الإعلاميين على السوشيال ميديا اليوم ، ولاقت مشاركات واسعة من متابعيهم ، حيث احتفت ريهام سعيد مع جمهورها بخبر براءتها من قضية السمنة ، بينما احتار جمهور مفيدة شيحة في مدى شبهها بوالدتها ووالدتها .

نشرت الإعلامية ريهام سعيد أكثر من بوست عبر صفحتها الشخصية على انستجرام لتحتفل ببراءتها من قضية السمنة وشكرت جمهورها وكل من ساندها في أزمتها.

كما وجهت ريهام سعيد رسالة إلى أعدائها قائلة : " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين "، وجاءت تعليقات الجمهور على خبر براءتها كالتالي : " ألف مبرووووك ..فرحت لك أوري .. يا أحلى خبر في عمري، ألف مبروك يا أحسن إعلامية في مصر..ربك كبير يا استاذة ريهام " .

كما نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، صورة لوالدها ووالدتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وعلقت الإعلامية مفيدة شيحة على الصورة قائلة: "أبويا وأمي بحبكو"، فيما احتار متابعي الإعلامية في هل هي قريبة الشبة لوالدها أكثر أم والدتها .

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي : "شبه مامتك.. الله يرحمه ويخلي ماما منورة حياتك ..عندك شخصية الأب وملامحه ".

جدير بالذكر أن والدة الإعلامية مفيدة شيحة تدعى برلنتي، وكانت فاجأتها في وقت سابق بمكالمة على الهواء لتعبر عن فخرها بها، وحذرت ابنتها من التحامل على الرجال قائلة: "هما ضهر لينا بردو".

بينما قالت الإعلامية سالي عبد السلام: إن كل رجل يعتقد أن المرأة التي يجمعه بها ارتباط هي الأكثر نكدا في العالم لكن الحقيقة غير ذلك.

وكتبت سالي عبد السلام عبر صفحتها الرسمية قائلة: "أي ست جواها اتنين واحدة بتحبك موت وواحدة مش طايقة اللي جابك ولا دي عارفة بتحبك ليه ولا دي عارفة مش طايقاك ليه وانت وحظك على حسب اللي مستلمة الشفت ".

وتابعت: "احنا كتير يا حبايب قلبي، كل راجل فاكر اللي معاه هي اللي نكدية بس ".

وتفاعلت الإعلامية مع أكثر من تعليق على البوست الخاص بها ، حيث علق أحد متابعي الإعلامية سالي عبد السلام قائلا : غالبا موظفين شفت النكد كتير " ، ورد الإعلامية عليه : اتق الله، فيما قالت أخرى : "مفيش قاعدة تطبق ع الكل كل ست وكل راجل حالة خاصة بنفسه"، وردت الإعلامية قائلة : " الله عليك وانت بتلفت الأنظار يا فخر العرب ".
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