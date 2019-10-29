Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أجايي وأزارو يشاركان في مران الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
انتنظم جونيور أجايي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري، فيما ينتظم على معلول وجيرالدو في المران غدا وفقا للموعد المحدد لهما.

كما شهد مران الفريق اليوم انتظام اللاعبين الذي حصلوا على راحة إضافية.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال وجانب فني للتحضير لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.

Advertisements

ترشيحاتنا

عروس تصدم عريسها والمعازيم بتصرف غير متوقع.. شاهد ماذا فعلت

يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور

شاهد.. اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها فانتقمت منه بطريقة لا تُصدق

رسميا.. إبراهيموفيتش يعلن عودته للدوري الإسباني

أول ظهور لنجمة مسرح مصر بعد حملها في مكة المكرمة.. شاهد

كمساري قطار الإسكندرية: مارست عملي ولم أجبرهما على النزول من القطار.. والنيابة: أنت قتلتهما.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور

هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو

بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.. قرار صادم من أم تجاه طفلها حديث الولادة