أجايي وأزارو يشاركان في مران الأهلي

انتنظم جونيور أجايي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري، فيما ينتظم على معلول وجيرالدو في المران غدا وفقا للموعد المحدد لهما.





كما شهد مران الفريق اليوم انتظام اللاعبين الذي حصلوا على راحة إضافية.





وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال وجانب فني للتحضير لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.